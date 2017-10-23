Украинский город захлестнула волна самоубийств детей

23.10.2017 18:31

В небольшом городе Погребище Винницкой области меньше чем за месяц произошло сразу три самоубийства подростков, из-за чего местные жители заговорили о проявлениях дьявола

Люди бьют тревогу и не выпускают детей из дома. Первым в ночь на 18 сентября совершил самоубийство 17-летний Влад Марнопольский, который учился в медицинском училище, пишет «Стена».

Полиция уже закрыла дело, потому что было установлено, что самоубийство он совершил сам. Предсмертной записки не было.

Начальник местной полиции рассказал, что Влад был в гостях у друзей, потом пришел домой, мать его видела и они общались. Никаких телесных повреждений у него не было. Он лег спать, а перед этим еще сказал, что у него утром есть какие-то планы. Уже утром мать проснулась и увидела открытые двери на улицу, поскольку парень занимался спортом, она подумала, что сын пошел на перекладину.

Но оказалось, что это был суицид. Парень повесился на турнике во дворе. В крови парня нашли 1,4 промилле алкоголя, он выпивал алкоголь накануне с друзьями, но мать говорит, что он был нормальный и адекватный.

В полиции говорят, что Влад был отличником в медицинском колледже, неизвестно о каких-то конфликтах и драках.

«Это такой возраст и период, что, возможно, там что-то с девушками происходило и это стало причиной. В колледже с воспитателями и с матерью мы пообщались и никто ничего не может сказать»,– рассказали в полиции.

У Марнопольского дома было найдено еще две веревки с удавками и узлами. Следствие считает, что он просто тренировался вязать узлы перед самоубийством.

В соцсети «Вконтакте» парень был подписан на разные группы с негативным контентом, который часто основан на крови, смерти и самоубийстве.

Источник: https://politeka.net