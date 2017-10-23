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Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)

23.10.2017 22:45
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Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)

Український блогер Роман Синіцин на персональній сторінці в соціальній мережі розповідає про чергову гучну перемогу українських військовослужбовців, цього разу - на престижному світовому турнірі, - інформує видання replyua.net.

За словами блогера, напередодні команда Третього окремого полку спеціального призначення (базується у Кропивницькому) прибула з Великобританії. Військовослужбовці повернулись не з порожніми руками – вони здобули на змаганнях Cambrian Patrol срібні медалі. У турнірі брали участь сто тридцять одна команда з більше ніж тридцяти держав світу, і українська команда ввійшла у трійку переможців.

Загалом, змагання Cambrian Patrol вважаються надзвичайно складними. Вони включають у себе марш-кидок гористою місцевістю на відстань п’ятдесят миль, взаємодію з цивільним населенням та «агентами», ліквідацію терористів, форсування річок з температурою води менше шести градусів за Цельсієм, розмінування, порятунок полонених, зачистки, розвідку, надання першої медичної допомоги та багато інших випробувань, з якими наші вояки достойно справились. Змагання тривали більше двох діб, які учасники провели без сну. Перше місце розділили між собою Пакистан і Великобританія.




Теги: Донбасс, победа, военные
 
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