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В Минздраве рассказали, как оформить договор с личным врачом

23.10.2017 15:16
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В Минздраве рассказали, как оформить договор с личным врачом

Скоро в Украине вступит в силу медицинская реформа, и это значит, что каждому гражданину нужно будет выбрать своего семейного врача, а также подписать с ним соответствующий договор. 

Как передает replyu.net со ссылкой на Министерство здравоохранения, в ведомстве пояснили, что можно выбирать врача, который работает в частной клинике (если у него есть договор с НСЗУ), в амбулатории и поликлинике. «Если у вас уже есть врач, который вас устраивает, вы можете подписать соглашение с ним, если нет - попросите рекомендаций у друзей, знакомых, или придите к своему участковому врачу и пообщайтесь с ним, возможно, он вам понравится», - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что врачи не имеют права отказываться от договора, и существует единственное исключение – если к этому специалисты записаны не меньше двух тысяч пациентов. Соглашение можно подписать при самом первом визите, и время на подписание соглашения пока не ограничено. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, реформа, договор, медицина
 
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