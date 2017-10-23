- Саакашвили надолго «засел» под Радой: названы сроки10:15
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт10:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- Когда в Украине начнется Рождественский пост09:20
- Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог08:42
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- Восстановление суверенитета Украины на Донбассе: Парубий рассказал о сроках принятия Закона07:45
- ЧТО ПРИНЕСЕТ ПАЦИЕНТАМ МЕДРЕФОРМА?07:31
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Навіщо кумі Порошенка сумочка за 17 мінімальних пенсій20:30
В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт
Следом за мясом птицы, салом и свининой в Украине стремительными темпами начала дорожать колбасная продукция.
Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики, в сентябре текущего года средняя цена колбасных изделий возросла до 83,9 гривен за килограмм. При этом в августе текущего года средняя цена на колбасу была на шесть процентов ниже, и стоимость колбасных изделий продемонстрировала резкий рост. По данным Госстата, в сентябре выросла средняя цена и на вареные колбасы, а также на сардельки – до 61,8 гривен за килограмм.
Напомним, что с начала текущего года в Украине подешевела только гречка, а все остальные продукты дорожали практически каждый месяц, особенно, в сентябре. Быстрее всего, как утверждают в ведомстве, в этом году дорожали яйца, сало, свинина и говядина. Также серьезный рост цен был зафиксирован на большинство овощей (в том числе и тепличных) и на фрукты.
Теги: Донбасс, подорожание, продукты
- Революция "по-богатому": как народ требует у "Google" и "Apple" убраться из города (ВИДЕО)
- В замерзающей Америке цены на газ взлетели до небес
- Резня в Бруклине: задержан кузен убитых детей
- Американцы собрали 100 тысяч подписей в поддержку Лепса
- Крупнейшая социальная сеть нарушила тайну переписки
- Жанна Фриске не может ходить: за ней ухаживают близкие люди (ВИДЕО)
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті19:50
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- "Украл телефон у тещи, занял денег у соседей и пропал", - Сеть поразил случай белорусского наемника "ДНР": после Донбасса обворовал семью друга в России и сбежал 14:50
- На Донбассе женщину зарезали из-за ревности14:10
- Киевляне покажут в Мариуполе микроскопический зоопарк13:50
- В Покровському районі збільшилося поголів’я свиней, овець та корів13:30
- В МАРИУПОЛЕ РЕМОНТИРУЮТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КАРДИОЦЕНТРА13:10
- Саакашвили надолго «засел» под Радой: названы сроки10:15
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт10:00
- Фонсека прокомментировал нулевую ничью с "Динамо"09:50
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Когда в Украине начнется Рождественский пост09:20
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог08:42
- Покойного Бенни Хилла обвинили в домогательствах08:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Чому шкідливо багато спати?07:00
- Правда и мифы о здоровом питании22:15
- Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа21:30
- Как побороть усталость без лекарств20:50
- 7 болезней, которыми можно заразиться через поцелуи 16:30
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ