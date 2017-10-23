В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт

23.10.2017 10:00

Следом за мясом птицы, салом и свининой в Украине стремительными темпами начала дорожать колбасная продукция.



Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики, в сентябре текущего года средняя цена колбасных изделий возросла до 83,9 гривен за килограмм. При этом в августе текущего года средняя цена на колбасу была на шесть процентов ниже, и стоимость колбасных изделий продемонстрировала резкий рост. По данным Госстата, в сентябре выросла средняя цена и на вареные колбасы, а также на сардельки – до 61,8 гривен за килограмм.



Напомним, что с начала текущего года в Украине подешевела только гречка, а все остальные продукты дорожали практически каждый месяц, особенно, в сентябре. Быстрее всего, как утверждают в ведомстве, в этом году дорожали яйца, сало, свинина и говядина. Также серьезный рост цен был зафиксирован на большинство овощей (в том числе и тепличных) и на фрукты.