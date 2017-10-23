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В Украине вырос средний размер субсидии
По данным Госстата, с начала 2017 года субсидии назначены более 7,7 млн семей
Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-сентябре 2017 года составила 3 млрд 344 млн грн, что на 22,74% (или 619,5 млн грн) выше показателя января-сентября 2016 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
Согласно сообщению, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны.
По данным Госстата, с начала 2017 года субсидии назначены 7 млн 727,2 тыс. семей, что составляет 105,2% от общего количества домохозяйств, обратившихся за ними, и в 1,6 раза превышает показатель января-сентября 2016 года.
Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в сентябре 2017 года увеличился на 20,3% по сравнению с сентябрем 2016 года, и составил 149,6 грн.
Согласно данным статведомства, в сентябре 2017 года субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,233 млн домохозяйств в Украине, что составляет 41,6% от общего количества домохозяйств в стране.
Отметим, в 2016 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 5 млрд 704,7 млн грн, что в 2,4 раза выше показателя за 2015 год.
Напомним, ранее в Минфине сообщали, что новая процедура монетизации субсидий может заработать уже с 1 января 2018 года.
Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что 2 миллиона украинских семей получат монетизацию субсидий, сэкономленных за счет сокращения потребления электроэнергии и газа.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, субсидия
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