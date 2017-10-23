Восстановление суверенитета Украины на Донбассе: Парубий рассказал о сроках принятия Закона

23.10.2017 07:45

Он отметил, что есть большая вероятность, что данный закон будет принят во время двух ближайших спаренных пленарных недель

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что народные депутаты поддержат во втором чтении законопроект№7163 о восстановлении государственного суверенитета над оккупированной частью Донецкой и Луганской областей.

"Прогнозы позитивные. Этот закон признает Россию страной агрессором и у меня позитивные ощущения, что в украинском парламенте достаточное количество патриотов, которые смогут проголосовать позитивно за этот законопроект", – сказал Парубий журналистам в воскресенье в Шегини.

Он отметил, что есть большая вероятность, что данный закон будет принят во время двух ближайших спаренных пленарных недель (7-10, 14-17 ноября – Ред.).

Как сообщалось, 6 октября Верховная Рада утвердила в первом чтении президентский законопроект (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, обстановка на Донбассе остается неспокойной.

Источник: https://www.segodnya.ua