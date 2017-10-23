Зачем Волкер едет в Украину перед встречей с Сурковым

23.10.2017 12:45

Спецпредставитель США Курт Волкер приедет в Украину на этой неделе, перед третьими по счету переговорами с помощником президента РФ Владиславом Сурковым

При этом Вашингтон отправил РФ «мотивирующий» посыл, напомнив о вероятном вмешательстве в выборы президента США. В свою очередь Владимир Путин ответил, расставив «красные линии» в украинском конфликте, переступать через которые Кремль не будет.

Путина высказался за восстановление отношений с Украиной. И в очередной раз обвинил Киев в невыполнении «Минска», посетовав, что из-за этого Запад не снимает санкции с Москвы. Также он заявил, что «нормандский формат» будет сохранен, при этом добавил, что закрытия границ между РФ и Донбассом не будет.

Одной из возможностей реально прекратить обстрелы является введение миротворцев. Именно этого требуют США: по данным источников в дипкругах, на переговорах с Сурковым Курт Волкер поднимает конкретные вопросы, связанные с «голубыми касками» — в частности, есть ли возможность принять решение до выборов президента РФ (март-2018).

«Как раз тут и лежит возможность для компромиссов и обсуждений, например, РФ ждет, что Запад согласится не распространять мандат на границу между Россией и Украиной, или что миссия будет выходить туда шаг за шагом — по мере закрепления особого статуса Донбасса в украинском законодательстве. Вообще, речь сейчас может идти только о маленьких шагах и уступках, кардинальные решения вроде Минских соглашений уже невозможны» , — уточнил эксперт-международник Денис Кирюхин.

Получение гарантий от Петра Порошенко, в частности, может быть целью визита спецпредставителя США в Киев. Тем не менее вероятность, что вопрос миротворцев решится до весны 2018 года, невелика. По мнению научного сотрудника НАН Украины Максима Яли, об этом свидетельствует валдайское заявление Путина. «До выборов президента РФ урегулирования конфликта не будет, и переговоры Волкер — Сурков результата не дали», — считает он.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Вести»