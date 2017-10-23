- Зустрічі з Порошенком і Сурковим: чого варто очікувати від спецпредставника Волкера14:25
- Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю14:09
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО13:45
- Трагедия в Харькове: дело может перевернуться с ног на голову13:30
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- Зачем Волкер едет в Украину перед встречей с Сурковым12:45
- Перевооружение ВСУ: Муженко дал интересное интервью «Голосу Америки»12:15
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Страшная статистика: каждый день в Украине пропадают 16 детей11:48
Зустрічі з Порошенком і Сурковим: чого варто очікувати від спецпредставника Волкера
Курт Волкер, на відміну від інших високопоставлених американських політиків, демонструє розуміння того, що відбувається в Україні. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новости Украины – From-UA розповів директор Центру досліджень Близького Сходу Ігор Семиволос.
Прогнозуючи результати майбутньої зустрічі Президента України Петра Порошенка зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, наш співрозмовник зазначає наступне: «Обговорювати вони можуть дуже багато чого, починаючи від процесу реалізації Мінських домовленостей до нових пропозицій чи нових обставин, які виникли після зустрічі Волкера з Сурковим. З іншого боку, якщо говорити про НАТО чи щось інше, то навряд чи можна очікувати якихось проривів чи змін в ставленні американської сторони до української участі в структурах НАТО. Разом з тим, я не бачу підводного каміння, яке б могло ускладнити цю розмову».
За словами експерта, Курт Волкер, на відміну від інших високопоставлених американських політиків, демонструє розуміння того, що відбувається в Україні, дуже чітко розставляє акценти та конкретизує обставини.
«Ми бачили його інтерв'ю, яке він дав російським ЗМІ з приводу конфлікту між Україною і Росією, не приховуючи чіткого свого ставлення і даючи дуже чіткі меседжи, без загальних фраз і загальних речей. Очевидно, що тема, яка може обговорюватись, матиме відношення до міжнародної миротворчої місії. Можливо, Волкер привезе нові ідеї. Зараз визріла необхідність проговорити пропозиції, які були надані російською стороною, з українським президентом», - каже Ігор Семиволос.
В той же час, на думку аналітика, після зустрічі Волкера з Сурковим навряд чи може щось серйозно змінитися.
«Там все доволі прозоро. Якщо є якісь ідеї, які не виносились на обговорення, а на які були лише натяки, принаймні про такі я не знаю. Можна подивитися на останні публічні заяви, які пролунали від Путіна під час його відвідування Валдайського клубу, і побачити, що російська позиція фактично не змінилась. В таких умовах говорити про якісь зрушення і прогрес буде дуже важко», - резюмував наш співрозмовник.
Нагадаємо, раніше інтернет-видання Новости Украины – From-UA повідомляло про те, що Президент України Петро Порошенко найближчим часом зустрінеться зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, встреча, Порошенко, Сурков
- Еврокомиссар Хан встретился с Порошенко
- Эксперт назвал ТОП-3 темы, которые обсудят Трамп и Порошенко
- Стало известно, почему Порошенко и Трамп не встретятся
- О чем Порошенко говорил с блогерами на закрытой встрече
- Глава МВФ сделала громкое заявление после встречи с Порошенко
- Источник: Порошенко «подвесил» важный кадровый вопрос
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ НАЧАТЬ УСИЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ12:00
- Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых09:44
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ08:23
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки07:12
- Порошенко провів нараду в Авдіївці щодо оперативної обстановки на фронті19:50
- Порошенко провел совещание в пригороде Донецка17:00
- "Украл телефон у тещи, занял денег у соседей и пропал", - Сеть поразил случай белорусского наемника "ДНР": после Донбасса обворовал семью друга в России и сбежал 14:50
- На Донбассе женщину зарезали из-за ревности14:10
- ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ14:40
- Зустрічі з Порошенком і Сурковим: чого варто очікувати від спецпредставника Волкера14:25
- Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю14:09
- КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ14:00
- В Хмельницком запретили «Анну Каренину»13:55
- Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО13:45
- Трагедия в Харькове: дело может перевернуться с ног на голову13:30
- Правительство Испании пошло на жесткие меры против Каталонии13:15
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
- Зачем Волкер едет в Украину перед встречей с Сурковым12:45
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- Растения-талисманы, которые защищают дом от всех невзгод07:20
- Чому шкідливо багато спати?07:00
- Правда и мифы о здоровом питании22:15
- Какие ошибки мы совершаем во время принятия душа21:30
- Как побороть усталость без лекарств20:50
- Террористы готовятся нанести серьезный удар на Донбассе
- Пенсионерам из ОРДЛО будут выплачены все деньги, которые они не смогли получить за годы оккупации: министр соцполитики Рева
- Порошенко не добрался до Мариуполя
- Прокуратура заявила об обнаружении опиатов в анализах Зайцевой
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи
- В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ