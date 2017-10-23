Зустрічі з Порошенком і Сурковим: чого варто очікувати від спецпредставника Волкера

23.10.2017 14:25

Курт Волкер, на відміну від інших високопоставлених американських політиків, демонструє розуміння того, що відбувається в Україні. Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новости Украины – From-UA розповів директор Центру досліджень Близького Сходу Ігор Семиволос.

Прогнозуючи результати майбутньої зустрічі Президента України Петра Порошенка зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, наш співрозмовник зазначає наступне: «Обговорювати вони можуть дуже багато чого, починаючи від процесу реалізації Мінських домовленостей до нових пропозицій чи нових обставин, які виникли після зустрічі Волкера з Сурковим. З іншого боку, якщо говорити про НАТО чи щось інше, то навряд чи можна очікувати якихось проривів чи змін в ставленні американської сторони до української участі в структурах НАТО. Разом з тим, я не бачу підводного каміння, яке б могло ускладнити цю розмову».

За словами експерта, Курт Волкер, на відміну від інших високопоставлених американських політиків, демонструє розуміння того, що відбувається в Україні, дуже чітко розставляє акценти та конкретизує обставини.

«Ми бачили його інтерв'ю, яке він дав російським ЗМІ з приводу конфлікту між Україною і Росією, не приховуючи чіткого свого ставлення і даючи дуже чіткі меседжи, без загальних фраз і загальних речей. Очевидно, що тема, яка може обговорюватись, матиме відношення до міжнародної миротворчої місії. Можливо, Волкер привезе нові ідеї. Зараз визріла необхідність проговорити пропозиції, які були надані російською стороною, з українським президентом», - каже Ігор Семиволос.

В той же час, на думку аналітика, після зустрічі Волкера з Сурковим навряд чи може щось серйозно змінитися.

«Там все доволі прозоро. Якщо є якісь ідеї, які не виносились на обговорення, а на які були лише натяки, принаймні про такі я не знаю. Можна подивитися на останні публічні заяви, які пролунали від Путіна під час його відвідування Валдайського клубу, і побачити, що російська позиція фактично не змінилась. В таких умовах говорити про якісь зрушення і прогрес буде дуже важко», - резюмував наш співрозмовник.

Нагадаємо, раніше інтернет-видання Новости Украины – From-UA повідомляло про те, що Президент України Петро Порошенко найближчим часом зустрінеться зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Источник: https://from-ua.com