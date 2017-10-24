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"Была драка. Где-то меня набили, где-то я. Потом достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил", - глава "ОУН" Кохановский в суде рассказал правду про инцидент в Киеве
Сторонники главы "ОУН" Николая Кохановского, которому 23 октября Святошинский столичный суд избирал меру пресечения, заблокировали зал судебных заседаний. Главного "ОУНовца" окружили десятки активистов. Такую информацию передает "Диалог.UA".
Сначала защитники заявили об отводе, о чем уже сообщал "Диалог.UA", судьи Иванны Миколаец, однако другой судья ходатайство не удовлетворил, а в заседании был объявлен перерыв.
Зато активисты и адвокаты считают, что из-за того, что повестку ему вручили на час позже, чем это предусмотрено законом, он имеет право немедленно покинуть зал суда. Заметим, что судья соответствующее ходатайство не рассматривал. Поэтому, активисты решили оставаться с Коханивским в зале до утра. "Есть статья, которая предусматривает, каким должен быть порядок вручения подозрения.
В случае если подозрение не вручено в течение 24 часов, то лицо должны освободить немедленно. У защите есть все основания полагать, что эта судья является предвзятой. Итак, мы подали данное ходатайство - заявление на отвод этой судье", - отметил адвокат Николая Кохановского Андрей Доманский. Сам подозреваемый инцидент комментирует так: "Здесь сплошная ложь.
Все, что я здесь прочитал, все происходило с точностью до наоборот. Когда я возвращался уже с женой к метро, ко мне подбежали люди (по крайней мере, я увидел двух людей), а жена говорит, что их было четверо. Вот Руслан Качмала и еще какой-то. Он начал мне угрожать, замахиваться, махать руками, оскорбил меня. Ну и произошла драка. Где-то меня набили, где-то я. Потом я достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил".
Теги: Донбасс, Киев, суд, драка, ОУН, метро, адвокат
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