Генштаб: Россия имеет право инспектировать военные части Украины

24.10.2017 18:54

РФ с 2011 года не воспользовалась своим правом инспекции украинских военных частей. Россия имеет право проводить инспекцию украинских военных частей, но пока не делала этого.Об этом на брифинге во вторник, 24 октября, рассказал начальник управления верификации Генштаба Андрей Гудзь, передают Українські новини.

Отмечается, что Украина и Россия являются подписантами Договора об открытом небе и Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности.

В рамках этих договоров страны имеют право проводить инспекцию военной активности друг друга.

Так, в 2017 году Украина провела одну инспекцию и совершила один наблюдательный полет на территории России. В то же время РФ до сих пор не воспользовалась своим правом инспекции.

"Они также имеют право проводить инспекции в Украине согласно с Венским договором. Как и другие страны имеют право проинспектировать страну ОБСЕ. Но пока такого намерения у РФ не было", – заявил Гудзь.

Он подчеркнул, что Украина разрешила международным военным наблюдателям провести 25 инспекций в зоне антитеррористической операции с целью мониторинга военно-политической обстановки.

Россия разрешила инспекторам из Украины посетить воинские формирования и части российской армии, дислоцированные на территории Ростовской области.

Украина запросила Россию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.