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Госпогранслужба о биометрическом контроле россиян: "Будем брать отпечатки пальцев, и создавать свою базу"
Председатель Госпогранслужбы Украины отметил, что пока граждане России пересекают украинскую границу по заграничным паспортам. В Госпогранслужбе рассказали, как идет подготовка к введению биометрического контроля для въезда россиян. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил председатель Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал, отвечая на вопрос относительно процедуры пересечения украинской границы гражданами России.
Цигикал отметил, что пока граждане России пересекают украинскую границу по заграничным паспортам.
- Но сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы с 1 января был введен биометрический контроль, будем снимать отпечатки пальцев. В общем у нас есть 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска. И нам сегодня выделили 300 миллионов гривен для закупки сканеров, обустройство рабочих мест, создание сложной системы, - заявил он.
При этом он отметил, что "отношения с иностранцами из Европейского Союза будут немножко другие" - на границе будет стоять аппаратура, которая сможет считывать их биометрические паспорта.
- А у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, мы будем брать отпечатки пальцев и создавать свою базу. Это на базе нашего "Гарта" ("Гарт" - автоматизированная система обмена информацией относительно контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины, - ред.). И эту информацию будем передавать разным структурам - СБУ, Миграционной службе, полиции и другим, - добавил председатель Госпогранслужбы.
При этом Цигикал также отметил, что граница с Россией у нас не демаркирована (проведение линии государственной границы на местности с обозначением её специальными пограничными знаками, - ред.).
- Делимитация границы - есть, а демаркации - нет. Делимитация - это нанесение на карте. А демаркация - это нанесение на местности. (...) В 2012 году Российская Федерации согласилась поставить только один пограничный знак на Черниговщине, на стыке границ Украины, Беларуси и России, и все - на этом процесс демаркации остановился. Уже позже мы начали обозначать государственную границу Украины в одностороннем порядке. Ставили информационные указатели, знаки, предупреждали людей о том, что здесь проходит государственная граница. Россию процесс демаркации общей границы никогда не интересовал, - рассказал глава Госпогранслужбы.
Он также подчеркнув, что все угрозы отсутствия демаркации мы "почувствовали" в 2014 году.
- Первые российские диверсионно-разведывательные группы вошли в Украину именно контрабандными тропами, - заявил Цигикал.
Теги: Украина, Донбасс, граница, россияне, отпечатки пальцев, СБУ, Госпогранслужба, биометрический паспорт
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