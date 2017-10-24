Под Киевом зарезали участника АТО

24.10.2017 15:56

В ночь на вторник, 24 октября, в городе Кагарлык Киевской области зарезали участника антитеррористической операции на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что между родными братьями и компанией молодых людей вспыхнул конфликт. Во время драки один из нападавших выхватил нож и нанес старшему из братьев проникающие ранения.

Карета скорой помощи доставила братьев в больницу.

"33-летнему мужчине диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. К сожалению, спасти жизнь ему врачам не удалось, он скончался на операционном столе", - говорится в сообщении.

В свою очередь 31-летний младший брат во время драки получил проникающее ножевое ранение груди.

В настоящее время работники полиции разыскивают лиц, причастных к совершению этого преступления. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".