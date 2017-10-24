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Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове вновь пойман пьяным за рулем
Виновник смертельного ДТП в Харькове в 2008 году, в котором погибли 6 человек, Андрей Полтавец снова попался пьяным за рулем после того, как отсидел в тюрьме и вышел после условно-досрочного освобождения
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП. Наложить административное взыскание по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 10,2 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год", - говорится в постановлении судьи Червонозаводского райсуда Харькова Елены Сороки.
По данным суда, вечером 24 августа водитель Mitsubishi Lancer был с признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя изо рта, неустойчивая походка, покраснение глаз). Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения с помощью прибора "Драгер" и в учреждении здравоохранения. На судебном заседании водитель свою вину признал в полном объеме и подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении. Постановление суда вступившие в силу 16 октября.
По информации портала судебной власти Украины следует, что речь идет о Андрее Полтавце.
2 мая 2008 года в Харькове внедорожник Mitsubishi L200, которым управлял Полтавец, врезался в трамвайную остановку, вследствие чего погибли 6 человек, в том числе двое детей и беременная женщина. Экспертиза установила, что водитель был пьян. В августе 2008 года. Ленинский райсуд Харькова приговорил Полтавца к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на 3 года и обязал компенсировать ущерб потерпевшим в сумме всего около 1 млн грн.
Полтавец отбывает наказание в Крюковской исправительной колонии в Полтавской области. В сентябре 2015 года вышел на свободу по условно-досрочным освобождением.
Теги: Донбасс, Харьков, гибель, ДТП
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