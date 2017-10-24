Vodafone повышает стоимость бюджетных тарифов

24.10.2017 11:00

Мобильный оператор Vodafone Украина с 30 октября увеличит цены на свои тарифы Light+ и Red XS на 5 и 10 грн соответственно - до 40 и 50 грн в месяц, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Изменений в условиях тарифа Light+ немного. Цена на звонки на другие сети после исчерпания месячного или дневного пакета увеличится с 0,25 до 0,50 грн/мин. Плата за дневной безлимит на звонки внутри сети Vodafone останется на уровне 2 грн/день, но с 30 октября она будет сниматься каждый день, вне зависимости от использования.

Что касается тарифа Red XS, стоимость звонков на другие сети вне пакета вырастет в два раза, до 0,50 грн/мин. Объем доступного интернет-трафика также увеличится в два раза - до 2 ГБ. В тарифе изменится система предоставления интернет-пакетов после исчерпания месячного лимита. Если раньше пользователь получал каждые 500 МБ за 15 грн, то с 30 августа клиент сможет купить 20 пакетов по 100 МБ по цене 5 грн каждый, что выходит дороже при покупке такого же количества трафика.