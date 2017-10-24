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Военный эксперт: 65% «спектакля» под Верховной Радой руководит администрация президента

24.10.2017 14:16
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Военный эксперт: 65% «спектакля» под Верховной Радой руководит администрация президента

Вся украинская политика – это своего рода большой «спектакль» и то, что в эти дни происходит под Верховной Радой только подтверждает тот тезис, что украинцами просто красиво манипулируют. Сценаристов «спектакля» под Верховной Радой много, но большинство из них находятся в администрации президента Украины. Как передает replyua.net, такое убеждение в эфире одного из украинских телеканалов высказал украинский военный эксперт Алексей Арестович.

«Кульминация достигает определенного уровня. В прессу вбрасывается информация, что готовится штурм Верховной Рады и тут случается происшествие в Харькове, которое, как оказалось, стало выгодным, как оппозиции, так и власти, естественно не в прямом смысле, а в том, что можно было отвлечь внимание от неудавшегося штурма парламента», – рассказал Арестович. По его словам, те, кто был за штурм начали использовать эту тему, рассказывая, что власть не способна бороться с мажорами, а те, кто против штурма парламента начали рассказывать, что пока одни занимаются бездельем под Радой в Харькове гибнут люди.

Алексей Арестович отметил, что подавляющее большинство украинцев не хотят фильтровать информацию, которая им подается, поэтому и подвергаются манипуляции.



Теги: Донбасс, Киев, спектакль, Администрация президента, Верховная Рада, штурм
 
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