"Война еще очень далека от завершения", - Порошенко считает, что Донбасс будет освобожден от российских оккупантов после ввода Миссии ООН

24.10.2017 13:56

Гибридная война против российско-оккупационных войск на Донбассе не завершится в ближайшее время, по словам лидера Украины Петра Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко сделал важное заявление во время заседания Совета регионального развития, передает "Диалог.UA".

"К сожалению, война еще очень далека от завершения. Хотя мы свет в конце тоннеля", - подчеркнул глава государства. По словам Порошенко, Украина имеет твердую поддержку международных партнеров для ввода миротворческой миссии на Донбасс. Также президент Украины напомнил, как в 2015 году он выдвинул инициативу введения миротворцев на Донбасс для обеспечения устойчивого и надежного мира в качестве первого этапа возвращения украинского суверенитета в Донбасс, и эта идея не получила поддержки. "Сегодня мы имеем твердую поддержку наших партнеров", - резюмировал Петр Порошенко.