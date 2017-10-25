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АТОШНИКІВ ЗНИЩУЮТЬ В УКРАЇНІ! 20-річного бійця АТО зарізали на мирній території під час відпустки
В Харківській області зарізали 20-річного бійця АТО Володимира Гончарова, позивний Мєлкій, який перебував у відпустці. Про це повідомляється на сторінці 72-й Гвардійськоїй ОМБр у соцмережі Facebook.
Юнак зумів вижити після півроку, проведених у промзоні. Але під Харковом, на мирній території, Володимиру завдали два ножових поранення.
«Убитий під час відпустки, вдома, на мирній території… Невисокого зросту, худорлявий — він водив нас по промзоні, показував, де краще пройти і на якій позиції живуть найбільш геройські хлопці. Здавалося, знав тут усіх. Дуже комунікабельний, привітний, хоча і сором’язливий. У журналістів назбирається багато фрагментів відео з цим хлопчиною, якому не було ще й 20», — розповіли бійці про покійного воїна.
Источник narod.
Теги: Украина, Донбасс, уничтожение, АТО, бойцы
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