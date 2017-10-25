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Даже если предположить такую нелепость, что Крым - Украина: Собчак напомнили слова ее отца. ВИДЕО
В 1992 году мэр Санкт-Петербурга отмечал, что действия Украины в отношении "советской армии и флота" представляют угрозу. Ксении Собчак напомнили о словах ее отца Анатолия Собчака относительно принадлежности Крыма. Ранее она заявила, что с точки зрения международного права, полуостров принадлежит Украине, передает kp.ua.
- Что касается судьбы Черноморского флота, то я не хотел бы сейчас говорить о территориальных претензиях, судьбе Крыма. Но ведь известно достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым - это территория Украины, - говорил мэр Санкт-Петербурга в 1992 году.
Анатолий Собчак оговаривал, что он против того, чтобы решать территориальные конфликты силой – "здесь должны быть переговоры". В тоже время действия Украины в отношении "советской армии и флота" называл представляющими угрозу.
- Нельзя допускать, чтобы Украина уже создала такую армию, которую, если она создаст, она обязательно пустит в ход, - отмечал отец телеведущей.
Во время пресс-конференции 24 октября Ксения Собчак разъяснила свою позицию по Крыму. Она заявила, что "с точки зрения международного права, Крым украинский".
Полная цитата Анатолия Собчака о Крыме и Украине
- Я считаю, что есть один юридически возможный, правильный и справедливый вариант, юридически правильный и справедливо. Все республики и учредители, который вошли в состав союза в 1922 году, после того, как они сами же аннулировали договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вошли в состав союза. Все остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров и принятия решений, потому что аннулировано основание.
Что касается судьбы Черноморского флота, то я не хотел бы сейчас говорить о территориальных претензиях, судьбе Крыма. Но ведь известно достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым - это территория Украины.
Насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой украинского военно-морского флота. Это всегда была база российского флота. И это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств. То, что складывалась веками, в один день, даже если это решили представители коммунистической номенклатуры вкупе с националистами, в один день изменить невозможно.
Действия Украины в отношении, скажем так, советской армии и флота - это действия, которые представляют колоссальную угрозу для всего человечества в целом. Поэтому здесь вполне возможно проведение ими определенные международной конференции переговоров, скажем, под эгидой ООН с участием ведущих стран мира. Для того, чтобы выработать определенные взаимоприемлемые решения. Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой - здесь должны быть переговоры.
Но здесь нельзя и упускать время. Нельзя допускать, чтобы Украина уже создала такую армию, которую, если она создаст, она обязательно пустит в ход. Я об этом ни минуту не сомневаюсь. Я считаю, что сегодня мы закладываем мину не только под наше будущее, но и будущее всего человечества.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, ООН, Черноморский флот
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