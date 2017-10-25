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На российском ТВ у Соловьева заявили о скором распаде Украины на части: одиозный украинский политик Волга рассказал россиянам об анархии в Киеве. ВИДЕО
Украинский политик и бывший нардеп Верховной Рады Василий Волга посетил эфир российского телевидения, отличившись серией грязных антиукраинских заявлений. Возглавляющий партию "Союз левых сил" политик рассказал о "царящем в стране беззаконии и анархии националистических батальонов" и добавил, что якобы страна уже готова развалиться на части, передает dialog.ua.
Он заявил, что к власти в Украине дорвались настоящие "животные", а страной правит "торгаш" Порошенко, который оценивает ситуацию вокруг себя лишь извлечением прибыли. На радость российским гостями в студии он заговорил о якобы готовящемся покушении на президента Порошенко и рассказал, что события в стране будут развиваться по жесткому сценарию, предрекая стране распад на отдельные области.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Российская Федерация, Верховная Рада, Порошенко
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