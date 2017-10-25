Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»

25.10.2017 08:59

Украинский политолог и популярный блогер Олег Пономарь пркокомментировал заявление кандидата на пост президента России Ксении Собчак о том, что Крым принадлежит Украине. Об этом Пономарь написал на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

«Ксюша. Крым. Дружба. Жвачка. Ясно первокласснику, что Собчак не баллотировалась бы в президенты РФ, если бы это не было частью спектакля под названием "Выборы". Это просто придаст спектаклю перца, гламура, живости. Но в ее роли есть и очень важный политический момент. Вот ее сегодняшнее заявление: "С точки зрения международного права Крым украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать. Как это будет происходить, что будет дальше, как будет продолжаться жизнь людей в Крыму. Потому что это, собственно, очень важно. Как эти люди завтра вернутся в Украину? Там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают. Но на конкретный вопрос я даю конкретный ответ: мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 94 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили. Точка".

Что это? А это то, что не могут сказать власти РФ с экрана. Ведь они государственники и собиратели земель. Таф политики. Но это то, что они говорят не с телевизора. То, что Путин говорит Трампу или Лавров Тиллерсону. "Из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период (лет 10, например), какую-то международную администрацию и тд, пока Крым не перейдет Украине".

Я говорил об этом в 2015 году на пресс-конференции в Укринформе. И вот с этими месседжами Собчак будет ходить по эфирам всю предвыборную кампанию. Привыкайте к этой мысли, российские обыватели. И будут жаркие дискуссии. И будет много за и против. Но будущий президент (кто бы он ни был) после своего избрания скажет - "Видите, есть и такая точка зрения в обществе. И я не могу ее игнорировать, ведь это тоже наши граждане. И кампания показала, что эту точку зрения поддерживают много наших граждан и тд.". Но это еще не всё.

Второе заявление Собчак сегодня: Украина - важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений - ”самая главная задача”. ”Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой”. Вот и с этим месседжем также она будет ходить по эфирам. Типа, Крым будем потихоньку возвращать и опять мы с Украиной - вместе. Вот такой сценарий. Нехитрый. Предсказуемый. Ибо Минфин США работает", - резюмирует Пономарь.