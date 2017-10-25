Раде предлагают утвердить перечень потенциально опасных пород собак

25.10.2017 19:24

Верховной Раде предлагают утвердить перечень потенциально опасных пород собак. Соответствующие изменения в закон "О защите животных от жестокого обращения" предусматривает зарегистрированный в парламенте законопроект № 7220 о введении учета домашних и беспризорных животных, сообшает 112.ua.

Группа из 20 депутатов во главе с представителем БПП Андреем Немировским предлагает законодательно установить, что потенциально опасны такие породы собак:

акита-ину

американский бульдог,

американский питбультерьер,

американский стаффордширский терьер,

английский мастиф,

бельгийский мастиф,

аргентинский дог,

бельгийская овчарка,

бернский зенненхунд,

бордосский дог,

бразильская фила,

бульмастиф,

бультерьер

доберман,

кавказская овчарка,

кане корсо,

мастино неаполетано,

московская сторожевая,

немецкая овчарка,

немецкий дог,

перо преса канарио,

южнорусская овчарка,

ризеншнауцер,

родезийский риджбек,

ротвейлер,

среднеазиатская овчарка,

восточноевропейская овчарка,

тосаину,

черный терьер,

немецкий боксер,

фокстерьер,

шарпей,

ягдтерьер немецкий.

Метисы указанных пород также "обладают генетически определенными качествами агрессии и силы" и могут быть потенциально опасными.

Авторы законопроекта хотят обязать владельцев собак таких пород при регистрации питомцев предоставлять медицинскую справку о прохождении обязательного предварительного и периодического психиатрических осмотров, а также справку из кинологического центра о том, что человека научили удерживать собаку потенциально опасной породы.