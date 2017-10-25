- Украина обойдется без угля из ОРДЛО, - эксперты20:56
- Луценко: Протесты под Радой финансируют граждане Грузии, деньги завозили на частных самолетах20:14
- Генштаб: Россия имеет право инспектировать военные части Украины18:54
- «С дипломами не нужны»: Кого ищут киевские работодатели18:14
- «Михеил Саакашвили бросил вызов государству – правоохранители ему ответят» – Луценко16:54
- Известный украинский поэт выпал из окна16:34
- Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове вновь пойман пьяным за рулем16:11
- Под Киевом зарезали участника АТО15:56
- Госпогранслужба о биометрическом контроле россиян: "Будем брать отпечатки пальцев, и создавать свою базу"15:35
- Зимой полк С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе, заявили в Минобороны РФ.14:34
Суд признал виновным Саакашвили в "прорыве границы"
Апелляционный суд Львовской области оставил без изменений решение Мостисского райсуда о признании экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили виновного в административном нарушении при пересечении государственной границы Украины. Об этом объявил судья Игорь Танечник, сообщает корреспондент Укринформа.
"Постановление Мостисского райсуда от 22.09.2017 года оставить без изменений. Апелляционные жалобы адвокатов Саакашвили оставить без удовлетворения", - сказал Танечник.
По его словам, постановление суда обжалованию не подлежит.
Сам Саакашвили на судебное заседание не явился. Как сказал его адвокат Маркиян Галабала, подзащитный не прибыл из-за "очевидного похищения работниками правоохранительных органов его соратников в Киеве".
Как сообщалось, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался в Украину с территории Польши, не пройдя пограничный контроль с украинской стороны.
Мостисский районный суд Львовщины признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы и наложил на него штраф в размере 200 не облагаемых налогом минимумов - 3400 грн.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, суд, штраф, Львовская область, граница, Саакашвили
- Производители сигарет нашли дистрибьюторов на замену "Тедису"
- Суд арестовал двоих судей, предлагавших $300 тыс. взятки Холодницкому
- Если отвод судьи не рассмотрят, Насирова вечером освободят
- Клады и тайны Украины и Донбасса
- Суд оштрафовал мэра Киева по делу о застройке на Осокорках
- Хода нет: протестующие заблокировали КПП на украино-польской границе
- Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире08:02
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"07:28
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Бежавший из Донецка пропагандист Прилепин разразился новой околесицей: пропагандист уверяет, что Захарченко станет новым президентом Украины19:35
- В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль18:36
- "Кинула" главаря "ЛНР" и его "шестерок" - Плотницкий такого стерпеть не смог: стало известно, за что в Луганске террористы "расправились" с подружкой Ефремова Ткаченко17:55
- Донбасс становится одним из самых заминированных регионов в мире08:02
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"07:28
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- Малобюджетный цирк: в сети высмеяли снятое боевиками ЛНР видео задержания "украинских диверсантов". ВИДЕО22:16
- В зоне АТО большие потери: четверо военных погибли, шестеро раненых21:56
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО21:34
- В «ДНР» активно затапливаются шахты21:15
- Украина обойдется без угля из ОРДЛО, - эксперты20:56
- Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе20:34
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- Цена медреформы: за какие медуслуги украинцам придется заплатить22:39
- 11 повседневных привычек, разрушающих наш мозг19:55
- 10 свойств граната, о которых вы никогда не слышали19:17
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Боевики понесли колоссальные потери у Авдеевки: в силах АТО отчитались, сколько к Гиве и Мотороле ВСУ отправили "освободителей" Донбасса
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"
- В оккупированном Луганске боевики из "МВД ЛНР" убили российского "силовика" прямо в здании "министерства" - появились жуткие подробности, от которых в шоке даже Кремль