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Укроборонпром не пустил аудиторов на предприятия

25.10.2017 17:39
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Укроборонпром не пустил аудиторов на предприятия

В Госаудиторской службе надеются, что концерн одумается. Государственный концерн Укроборонпром не допустил государственных аудиторов к проверке эффективности управления предприятиями, входящими в его состав. Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Лилия Гаврилова на брифинге в среду, 25 октября, передает korrespondent.net.

"На сегодня мы имеем факт недопуска государственных аудиторов к проведению аудита на концерне Укроборонпром... Сейчас проводится переписка с концерном, будем надеяться, что государственное предприятие одумается", – заявила Гаврилова.

О факте недопуска аудиторов к проверке Укроборонпрома уже информированы члены Кабинета министров.

Напомним, проведенная на Укроборонпроме проверка выявила факты финансовых нарушений и неэффективного управления ресурсами на 557 млн грн.



Теги: Украина, Донбасс, финансовые махинации, предприятие, аудитор, Кабмин, Укроборонпром
 
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