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В Одесской области неизвестные вынесли из магазина два сейфа с ювелирными изделиями
Сегодня в городе Черноморске (под Одессой) произошло дерзкое ограбление. Группа неизвестных в масках ограбила ювелирный отдел в супермаркете «Таврия-В», сообщают fakty.ua.
— ЧП случилось в 02.30, — сообщили в полиции. — Злоумышленники, одетые во все черное, подъехали к магазину на иномарке черного цвета с неустановленными номерными знаками.
По словам начальника Черноморского отделения полиции Сергея Ляшенко, передней частью этой машины они въехали в стеклянную дверь супермаркета, повредили ее и таким образом проникли в зал супермаркета. Сразу же направились к ювелирному отделу и, «оторвав» два сейфа с ювелирными украшениями от пола, вынесли их с помощью покрывал. Затем, буквально в течение минуты, погрузили в машину и скрылись в неизвестном направлении.
— Так могут работать только профессиональные грабители, — убежден Ляшенко. — Ранее совершались точно такие же ограбления сети супермаркетов «Таврия- В». Одно из них — в средине сентября в городе Николаеве, и буквально сутки назад — в Суворовском районе Одессы.
По предварительным подсчетам, в двух вынесенных сейфах находились ценности на сумму свыше 2 миллионов гривен.
Сообщение о происшествии внесено в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицируется по части 5 статьи 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества.
В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия
Теги: Донбасс, ювелирные изделия, ограбление, полиция, ювелирный магазин, Одесская область, сейф
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