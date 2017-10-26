ГПСУ: пограничники Польши начали проверять украинцев с помощью рентгена

26.10.2017 14:20

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщается, что польские пограничники начали более тщательно досматривать граждан Украины, которые следуют в Польшу.



Как информирует replyua.net, согласно обнародованной ведомством информации, с понедельника в пункте пропуска «Ягодин» появилось некоторое увеличение транспортных средств на выезд в Польшу. Было установлено, что основной причиной тому стало более тщательный осмотр автобусов и вещей украинцев, которые направляются на въезд в Польшу. Причем польские пограничники начали делать это с применением рентген-сканирующей системы Rapickan.



Также в сообщении отмечается: «Вчера, во время обмена информацией со смежной стороной, стало известно, что таможенниками Польши в пункте пропуска «Дорогуск» было начато осуществление тщательного осмотра и легковых и транспортных средств и вещей граждан, которые следуют в Республику Польша. В результате этого оформление транспортных средств будет осуществляться более медленно». Кроме того в ГПСУ подчеркнули, что такие мероприятия возможно будут приводить к накоплению транспорта на выезде из Украины в пункте пропуска «Ягодин».