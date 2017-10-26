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Мосийчук прокомментировал покушение сразу после операции
Игорь Мосийчук, депутат от Радикальной партии, оказавшийся в самом эпицентре взрыва в Киеве, устроенного накануне, прокомментировал это происшествие, заявив о том, что заказчики взрыва находятся в Москве.
Как информирует replyua.net, такое заявление появилось на странице Мосийчука в Фейсбуке. «Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители - киевские. Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине», - отметил Мосийчук. Также он признался, что остался в живых благодаря своему охраннику Руслану, который, в свою очередь, трагически погиб.
Нардеп добавил, что Руслан был бывшим беркутовцем, который еще четыре года назад стоял по другую сторону баррикад, но погиб, спасая украинского националиста. «Жизнь не черно-белая. Чтобы победить, мы должны это осознать. Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок - четырехлетняя дочь Руслана», - добавил депутат.
Теги: Донбасс, взрыв, покушение
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