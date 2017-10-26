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Россия перебросила новое оружие в Крым для нападения на Украину
В интервью журналистам Радио Крым.Реалии бывший замглавы Генерального штаба ВСУ, генерал-полковник Игорь Романенко заявил, что Российская Федерация перебросила на территорию незаконно аннексированного Крыма новое оружие не для оборонных целей, а для того, чтобы совершить наступление на материковую часть Украины, передает replyua.net.
«Насколько мне известно, в Феодосию до конца года планируется возведение еще одного дивизиона комплексов ПВО С-400. Проводится замена устаревших комплексов Су-24 и Су-25 на Су-30, на Черноморский флот также переводят более совершенные суда. По характеру учений, которые российская сторона проводит на море и на севере Крыма свидетельствует о том, что накопленное вооружение они готовят именно как средство агрессии против Украины», – отметил военный эксперт.
Напомним, что ранее российский президент Владимир Путин заявил, что вмешательство в дела суверенных государств является совершенно недопустимым. «У каждого государства есть законное и неоспоримое право самому определять свою судьбу, как это заложено в уставе ООН», - заявил Путин.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оружие
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