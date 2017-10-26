Сазонов: ви смієтесь з «лотерейного білету» Ляшка, а це буде добре продуманий хід

26.10.2017 07:58

Як нагадує видання replyua.net, у соціальній мережі сьогодні хіба лінивий не пожартував на тему виграшу в лотерею очільника Радикальної партії власного імені Олега Ляшка. Але реальність виглядає дещо інакше, - переконує на власній сторінці в соціальній мережі політичний оглядач Кирило Сазонов.



Так, сьогодні у соціальних мережах з’явилась інформація, що Олег Ляшко задекларував п’ятсот сімдесят тисяч гривень у якості виграшу в лотерею. Звісно, користувачі мережі відразу почали іронізувати з цього приводу, але Сазонов зауважує, що Ляшко не настільки простий, яким його вважають. Декларування п’ятисот сімдесяти тисяч як виграшу – цілком собі технологічний крок.



Невже хтось дійсно вірить, що для очільника політичної партії, який має чималу фракцію у парламенті, двадцять тисяч доларів – це сума? Для їх рівня – це не більше, ніж копійки. Але за ці доволі скромні гроші Ляшко на пару днів став головною новиною всіх ЗМІ. Він може спостерігати за зростанням істерії, вислуховувати розповіді про те, що його утримують олігархи (ніби двадцять тисяч доларів для них – гроші) і просто купатись у променях слави. А потім надати докази того, що це дійсно було виграшем. І результат: кришталево чистий політик отримав безкоштовну рекламу. Всі витрати – податки з двадцяти тисяч доларів. Це набагато дешевше, ніж влаштувати разову акцію під парламентом, - зауважує Сазонов.

Источник: http://replyua.net/