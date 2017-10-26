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Сегодня вступают в силу штрафы за «инвалидность»
С 26 октября вступают в силу повышенные штрафы для водителей, нарушивших измененные Правила дорожного движения. Изменения касаются нарушений правил парковки
Накануне правительство Украины дало поручение МВД разработать постановления по усилению административной ответственности за нарушение ПДД. Новые жесткие штрафы для водителей будут предложены из-за резонансного ДТП в Харькове, где при наезде Lexus на пешеходов погибли 5 человек.
26 октября вступает в силу закон, принятый ранее. Он увеличивает штрафы для водителей за парковку на местах, предназначенных для инвалидов в 3,7 раза – с 465 до 1 700 гривен.
Согласно новому закону, парковка на местах для инвалидов водителем, который не имеет подтверждающих документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), влечет за собой штрафы для водителей от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 020 — 1 700 гривен). Кроме того, разрешена эвакуация автомобилей, занимающих места для инвалидов.
Также закон усиливает защиту прав инвалидов, которые передвигаются на авто:
— субъекты хозяйствования обязаны под угрозой штрафа обустроит парковочные места для инвалидов;
— инвалид может использовать любое паркоместо, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов;
— инвалиду положено парковочное место возле жилых домов.
Ранее сообщалось, что законодатели намерены еще более ужесточить штрафы для водителей за вождение в пьяном виде. Штрафовать намерены не за нарушение или его повторы, а за объем алкоголя в крови.
Также в будущем украинских водителей ждет снижение максимально допустимой скорости в пределах населенных пунктов с 60 до 50 км/ч.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, штраф, парковка, инвалид
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