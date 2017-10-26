Шахтёры требуют заработанное

26.10.2017 13:25

В последнее время горняки на подконтрольной части Донбасса, а также их собратья на Волыни, чтобы получить зарплату, вынуждены прибегать к забастовкам. К сожалению, по другому «выбить» кровно заработанные не получается.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что вновь обострилась ситуация на шахтах государственных предприятий. Представители «Шахты № 9 «Нововолынская» прекратили отгрузку угля потребителям. К аналогичным методам воздействия ранее были вынуждены прибегать шахтёры ГП «Мирноградуголь» (бывшее «Красноармейскуголь»), что в Мирнограде (бывший Димитров) на Донетчине. Едва удалось более-менее урегулировать этот вопрос, забурлило ГП «Селидовуголь». Горняки оставались под землёй, требуя выплатить накопившиеся перед ними долги.

«На Шахте №2 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» происходит затопление. И жители городов Селидово, Новогродовка и окружающих населённых пунктов обеспокоены возможным подтоплением своих домов, - уверяет Волынец. - А на Шахте 1/3 «Новогродовская» может произойти прорыв большого объёма воды из резервуаров, так как они принимают откачку воду из закрытой шахты №2 «Новогродовская».

Неспокойно и на Луганщине. «На ГП «Лисичанскуголь» шахтёры прибегнут к забастовке, если в ближайшее время им не выплатят зарплату, - уверял глава НГПУ. - Кроме того, генеральный директор госпредприятия дал указание директорам шахт расправляться с лидерами Независимого профсоюза горняков Украины, что, конечно, ещё больше обострило ситуацию в коллективе».

Все эти больные вопросы Волынец обсудил в Киеве с министром энергетики и углепрома Игорем Насаликом. Ситуацию удалось несколько урегулировать после того, как бюджетный комитет парламента перераспределил средства из одной программы на другую, что позволило использовать средства в сумме 306 млн гривен на погашение задолженности по зарплате шахтёрам. Но это - временная мера. Уже в ноябре возможны новые акции протеста горняков, считает глава НПГУ.

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун уверяет, что накопившиеся перед горняками долги погасят до конца текущей недели.

Тем временем пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщает, что только в нашем регионе задолженность по зарплате перед шахтёрами превышает 62,5 млн гривен. Красноармейской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины, по факту невыплаты заработной платы горнякам.

В частности, установлено, что задолженность перед работниками шахты «1/3 Новогродовская» составляет за август-сентябрь 3 млн 142 тыс. гривен, перед работниками ГП «Мирноградуголь» (в него входят шахты «Капитальная», «Центральная», 5-6 и закрывающаяся «Родинская») сумма задолженности составляет 59,5 млн гривен.

Стас ДОЛГОВ.