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СМИ: Мосийчука вывезли из больницы
26.10.2017 19:18
Народного депутата Украины Игоря Мосийчука вывезли из частной больницы Борис, куда его госпитализировали сразу после взрыва авто. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает УНН.
Нардепа на медицинской каталке вывезли из больницы и перенесли в карету скорой помощи.
По данным СМИ, Мосийчук, вероятно, продолжит лечение в институте Шалимова.
Напомним, вечером 25 октября в центре Киеве прогремел взрыв в результате которого был ранен нардеп Мосийчук. По имеющимся данным, когда он выходил из помещения телеканала Эспрессо был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.
В результате взрыва два человека погибли, еще трое пострадали.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, покушение, больница
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