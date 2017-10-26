Стали известны новые детали встречи Порошенко и Волкера

26.10.2017 11:18

Глава украинского государства Петр Порошенко проведет встречу со специальным представителем американского Госдепа по Украине Куртом Волкера уже завтра. Как предаёт replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом сообщили источники в дипломатических кругах Украины. При этом отмечается, что помимо беседы с президентом Украины американский дипломат, судя по всему, встретится с заместителем председателя Администрации президента Константином Елисеевым и главой МИД Павлом Климкиным.



Согласно информации, предоставленной проверенными источниками средств массовой информации, Порошенко и Волкер будут говорить о состоявшейся встрече спецпосланника Госдепа с помощником российского президента Владиславом Сурковым 7 октября в Белграде.



«Согласно распространенным слухам, Волкера на переговоры с Сурковым не один раз приглашали в Москву, но отвечал отказом. Поскольку Сурков из-за санкций является невъездным в США и страны Евросоюза, помощник президента РФ и спецпосланник Госдепа проводят встречи на нейтральной территории», - отмечается в статье.