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Украина получила заманчивое предложение от Канады и уже дала ответ
26.10.2017 15:25
Украина готова выполнить требования Канады ради получения безвиза с этой страной. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Обозреватель.
"С нашей стороны мы инициировали дискуссию на тему введения Канадой безвизового режима для украинцев. Если Канада имеет определенные требования для отмены виз,которые Украина пока не выполнила, - мы готовы работать над этим", - сказала она.
По ее словам, Канада и Украина "имеют давние и глубокие связи".
"Мы можем активизировать двустороннюю торговлю и межличностные контакты, облегчив путешествия между Украиной и Канадой", - отметила вице-премьер-министр.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Канада, безвизовый режим
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