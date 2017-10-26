Украинские синоптики обнародовали малоприятный прогноз

26.10.2017 10:55

Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине пройдут дожди, на западе до +15°.

На востоке пройдут дожди, температура днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.

В северных областях ливни. Температура до +11°. В центре дожди, температура до +11°.

Согласно народному прогнозу, 26 октября — муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.