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Украинские синоптики обнародовали малоприятный прогноз
26.10.2017 10:55
Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине пройдут дожди, на западе до +15°.
На востоке пройдут дожди, температура днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.
На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.
В северных областях ливни. Температура до +11°. В центре дожди, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, 26 октября — муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.
Теги: Донбасс, погода, похолодание
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