Українцям подарують нове свято

26.10.2017 16:30

Кабінет міністрів має намір подарувати українцям ще одне свято.

З цього приводу повинна зробити доповідь міністр освіти Лілія Гриневич.

Так, на засідання уряду буде винесено проект указу президента про “День працівників системи фінансового моніторингу”.

Відзначимо, що оскільки професійного свята у працівників фінансового моніторингу в Україні до сих пір немає, то можливо сьогодні Кабмін виділить для цього визначить в календарі дату.

Крім того, в Україні з’явиться новий вихідний через свята Дня всіх святих. Так, 1 листопада (День всіх святих) буде вихідним. Правда, тільки на Закарпатті.

Источник: https://from-ua.com