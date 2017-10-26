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Українцям подарують нове свято
26.10.2017 16:30
Кабінет міністрів має намір подарувати українцям ще одне свято.
З цього приводу повинна зробити доповідь міністр освіти Лілія Гриневич.
Так, на засідання уряду буде винесено проект указу президента про “День працівників системи фінансового моніторингу”.
Відзначимо, що оскільки професійного свята у працівників фінансового моніторингу в Україні до сих пір немає, то можливо сьогодні Кабмін виділить для цього визначить в календарі дату.
Крім того, в Україні з’явиться новий вихідний через свята Дня всіх святих. Так, 1 листопада (День всіх святих) буде вихідним. Правда, тільки на Закарпатті.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, праздник
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