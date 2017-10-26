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Умеров и Чийгоз прилетят в Киев завтра в 13.50
Освобожденные заместители председателя Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз завтра самолетом прибудут в МА "Борисполь" в 13.50. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, передает УНН.
По словам Джеппар, пресс-конференция освобожденных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза состоится завтра в 14.00 в аэропорту Борисполь в пресс-холле терминала D.
"Время прибытия самолета 13.50. Место встречи: четвертый этаж терминала D у центральной Авиасправки", - написала она.
Напомним, 25 октября Чийгоза и Умерова в РФ освободили и передали Турции. При этом глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Россия освободила Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с запретом проживать в Крыму.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Киев, Крым
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