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В «Укрпошті» розширюють спектр послуг
"Укрпошта" буде змінювати формати відділень і надаватиме ширший спектр послуг.
Про це заявив виконуючий обов’язки гендиректора держпідприємства Ігор Смілянський в інтерв’ю Укрінформу.
"Ми зробили головний акцент на розвиток логістичних послуг - активно співпрацюємо з підприємцями з сегменту електронної комерції і розвиваємо фінансові послуги. Враховуючи тенденції ринку також будемо міняти формат відділень", - повідомив Смілянський.
"Це повинен бути і банк, і пошта, і роздрібний магазин. Іншими словами: фінансово-логістичний оператор, який зможе забезпечити на високому рівні базові потреби населення. Звичайно, формат цих відділень залежатиме від розмірів населеного пункту, його віддаленості", - розповів він.
"Укрпошта" працює над покращенням якості роботи з клієнтами.
"Ми продовжили графік роботи для більш як 1600 відділень - частина працюватиме до 20:00, частина - до 21:00, а в Києві і великих обласних центрах збільшили кількість відділень, які працюють цілодобово. Також перевели на режим роботи без обідніх перерв", - повідомив Смілянський.
Керівництво намагається на законодавчому рівні добитися для Укрпошти права здійснювати фінансові операції.
"Закон нині на розгляді у Верховній Раді. У ньому ми пропонуємо надати Укрпошті право мати базові фінансові рахунки, ощадні рахунки і картки. Це все. Багато хто боїться, що ми почнемо видавати кредити. Цього не буде", - заявив Смілянський.
Раніше Смілянський розповів, що буде звільняти всіх співробітників, які не будуть посміхатися клієнтам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Укрпочта, услуги
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