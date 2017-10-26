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ЖЕНЩИНУ С ГРУДНЫМ МЛАДЕНЦЕМ НАШЛИ В ЛЕСУ ПОД ХАРЬКОВОМ
Мать и дитя жили в лесу, в самодельной хижине, построенной бездомными.
Об этом сообщает ювенальная превенция ГУНП в Харьковской области. Женщина и ее грудной ребенок были найдены в лесу под Алексеевкой. Без всяких условий, в холоде и антисанитарии мать с младенцем прожили несколько месяцев.
Как стало известно журналистам ZI, девушка 21 года с шестимесячным малышом жила в лесополосе возле завода пищевых кислот. Сколько бы еще продолжалось такое существование —неизвестно. Но выйти за помощью к людям молодую мать заставила веская причина – малыш заболел.
Первыми на ее пути оказались правоохранители. Они были буквально в шоке, когда увидели, в каких условиях проживала эта семья. Ребенка срочно госпитализировали. А социальные службы и волонтеры Харьковской области принялись экстренно решать социально-бытовые нужды молодой матери, которая оказалась на грани выживания.
Как сообщалось ранее, четверо детей отравились грибами под Николаевом
Теги: Донбасс, женщина, Харьковская область, младенец
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