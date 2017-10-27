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Михомайдану нужны трусы, а Киеву - свободные дороги
Жителям Киева очень мешают палатки у Верховной Рады - так, во всяком случае, утверждают в Киевсовете. "Кучка людей держит в заложниках автотрассы киевлян. Это недопустимо, немедленно освободить дорогу на Грушевского и возле Верховного Совета, никогда не перекрывать дорогу на большой период времени", - такая петиция, но с шестью грамматическими ошибками (текст в оригинале доступен по ссылке), поданная Станиславом Лагуцким, появилась на сайте Киевсовета.
Власть Киева готова идти на переговоры
О якобы недовольстве киевлян тем, что митингующие живут в палатках и перекрывают часть улицы Грушевского, заявил в эфире телеканала "112 Украина" секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
- Что касается проведения протестных акций, хочу заметить, что мы с большим уважением относимся к праву людей проводить акции, но просим, чтобы организаторы таких акций имели уважение к интересам киевлян, которые должны безопасно двигаться по городу, иметь возможность быстро передвигаться по киевским дорогам и, если в этом нет крайней необходимости, то не перекрывать дороги, - заявил Владимир Прокопив, который, по его словам, был в палаточном городке лично.
Чиновник уверен, что острой необходимости перекрывать дороги не было. Более того, палатки стоят пустые, и это "критически влияет на транспортную инфраструктуру города", потому что двигаться через центр сложно.
Киевские власти готовы вступать в переговоры с организаторами акции, чтобы убрать палатки и разблокировать правительственные кварталы.
Интересно, что Владимир Прокопив заявил в эфире, что петиция от киевлян о том, что палатки нужно убрать в срочном порядке, уже подана, тогда как на официальном сайте Киевсовета петиция появилась днем позже.
Соцсети: "Вы кидали трусы на сцену?"
В то же время, пока киевляне пишут петиции, а секретарь Киевсовета Владимир Прокопив гуляет по палаточному городку, его обитатели просят помощи.
"Потребности палаточного городка на площади Конституции:
1. Куртки зимние – 7 штук;
2. Шапки – 45 штук;
3. Штаны теплые – 5 штук;
4. Термобелье – 25 штук;
5. Обувь 41 размер – 2 пари,
6. 43 размер – 2 пари, 44 размер – 1 пара;
7. Носки теплые – 60 пар;
8. Рукавицы теплые – 35 пар;
9. Трусы – 20 штук;
10. Стельки – 3 пари 43 размеру;
11. Спальники – 5 штук;
12. Свитер – 52розмір (1 штука)", - такой перечень появился на странице Руха "Вызволення" в facebook.
Естественно, комментарии пользователей соцсетей не заставили себя ждать.
"Слушайте, на записях первых дней митинга толпы без трусов не было. Это к вам примкнули новые силы или вы кидали трусы на сцену Саакашвили?", написал пользователь соцсетей Василий Апасов.
"Носки - 60 пар, значит митингующих 60. Все будут в носках, но 15 из них без шапок останутся, а 40 без трусов!" пишет Валентина Черевко.
"Выходит, что парни, которые не могут обеспечить себя трусами, смогут обеспечить Украине процветание?", пишет Сергей Иванов.
"Походу там в основном... Пираты! Из поддонов они наделали костылей, поэтому в ход по носку на человека. И готовится акция - выйдут раздетые, на костылях, часть будет прикрывать достоинство шапками...", пишет Олександр Кобзар
"Нельзя не заметить, что реальный И.Муромец там только один. "Взуття... 44 розмір - 1 пара." "Светр - 52 розмір (1 штука). Але голий і босий", написал Gennadii Dotsenko.
Кстати, это не первая просьба о помощи: вначале Рух "Вызволення" просил 1000 поддонов и евробочки.
Теги: Донбасс, Киев, акция, Майдан, Верховная Рада, дороги, заложники, Саакашвили
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