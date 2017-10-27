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МОЯ ИСТОРИЯ: как в Киеве наживаются на девушках, которые хотят стать патрульными
Кто-то мечтает стать летчиком, кто-то актрисой, а кому-то по душе крутить "баранку". 22-летняя Кристина (фамилию не указываем по просьбе девушки), которая приехала жить в Киев из Мариуполя, мечтала стать патрульной. Она хотела навести порядок на дорогах. Но оказалось, что никому порядок и справедливость не нужны. О том, как столичные врачи провернули хитрую схему заработка и наживаются на девушках, желающих посвятить себя патрулированию, читайте в интервью с нашей героиней.
Кристина, расскажи, когда ты поняла, что хочешь стать патрульной? Как близкие отнеслись к твоему выбору?
Я сама из Мариуполя. В 2013 году приехала в Киев поступать на юридическое, однако, проучившись пару курсов, на этом все и закончилось. Не окончила институт из-за того, что у меня одна мама, и средств оплачивать учебу не было. Но все равно я хотела развиваться в этом русле. Тогда я впервые и заявила, что хочу работать патрульной. Мой парень также работает патрульным. Мама сначала была категорически против, поскольку понимала, с каким контингентом людей придется иметь дело, также ненормированный график и выходных толком нет. Но когда огласили конкурс, я знала, куда иду, это не розовые мечты.
Как ты проходила отбор в патрульные? Помогли ли тебе знания, которые получила за небольшой период обучения в институте?
В первый раз я подала анкету и сдала все необходимые документы в ноябре прошлого года, когда объявили набор. Потом мне пришло приглашение на тест, который был разделен на два категории: на общие навыки и на знание украинского законодательства. Тесты мне дались легко, получила 45 баллов из 60, все-таки два курса образования не прошли даром (улыбается).
С тестами справилась, а что было во время прохождения медкомиссии? Как я понимаю, именно там началось самое интересное?
После успешной сдачи тестов, мне пришло приглашение на ВЛК (військово-лікарняна комісія - ред.). Тогда я снова вернулась в Киев, бросив работу, сдав квартиру и оставив собаку. То есть решительно все бросила и уехала.
Как и везде, нужно было пройти стандартно восемь врачей. Семь врачей я успешно прошла, они сказали, что у меня все в норме. Но да, самое интересное началось, когда я, простояв очередь, попала к гинекологу.
Сначала она посмотрела в мою карточку, где увидела, что всех других врачей я прошла. То есть сейчас именно она решает, идешь ты дальше или нет. После того, когда гинеколог меня осмотрела, говорит: "У вас там какие-то покраснения. Что-то мне это не нравится. Давайте я вам дам направление на сдачу анализов. Идите сдавайте прямо сейчас". Она сразу предупредила, что анализ дорогостоящий, обработка длится два-три дня, но если окажется, что это какая-то банальная инфекция, к примеру, молочница, то она назначит свечи и напишет в бланке, что все в порядке.
И какими оказались результаты анализов? Все настолько было плохо?
В сумме он мне обошелся более, чем в 600 грн. Когда получила результаты, оказалось, что у меня все в пределах нормы. В этом ПАП-тесте (тест, с помощью которого можно определить предраковые или раковые клетки во влагалище и шейке матки - ред.) значилось пять категорий, у меня была вторая, то есть это норма, третья считается пограничной. Она на него посмотрела и заявила, что не прохожу дальше, потому что у меня все очень плохо. Мне надо экстренное лечение, что я чуть ли не при смерти.
В итоге я ухожу от врача со слезами, поскольку не только не прошла, но оказывается, что я могу умереть. Эту историю рассказала маме, которая меня успокоила, сказала, "да перестань, разве не знаешь, как врачи зарабатывают". Мама посоветовала пойти к другому гинекологу, сделать все обследования для пущей надежности. И не зря. Результаты показали, что у меня все в порядке, без малейших отклонений и ничего смертельного.
Собственно, это был мой первый опыт. Потом я успокоилась, нашла в Киеве работу, осталась жить вместе с парнем. 7 сентября уже этого года снова объявляют о конкурсе в патрульную полицию. Я решаюсь пойти во второй раз. Надо мной уже все знакомые смеются, мол: "что тебя в жизни не устраивает? У тебя все есть: работа, жилье, что ты от полиции не отстанешь".
И как прошло все на этот раз?
Я опять подаю документы, все тесты прохожу на отлично. Наступает очередь медкомиссии. На этот раз решаю, чтобы не расстраиваться в конце, пойду наоборот: сначала к гинекологу, то, в чем сомневаюсь, а потом к остальным врачам.
Захожу я к гинекологу, она меня проверяет и говорит тоже самое, как и в прошлый раз. Понятно, что она не запоминает все лица, ведь столько девушек стоит в очереди. Снова говорит, что я тяжело больна: "Боже, у тебя там что-то не так. Я, кажется, обнаружила эрозию. У тебя предраковое состояние. Тебе надо срочно пойти сдать анализы, клиника прямо возле нас" (частная клиника “Синево” - ред.). Снова предупредила, что это дорогостоящие анализы, и что я сама выбираю, делать мне его или нет, но если я не сделаю, то она пишет сразу, что непригодна. То есть добровольно-принудительно. Но удивило меня то, что она давала направление на специальном бланке от "Синево". Получается, что клиника дает ей свои бланки, чтобы она всех приводила к ним, и, возможно, на этом зарабатывала. Врач написала свою фамилию, поставила подпись, печать и повторила, что анализы надо сдавать срочно. В ответ я только покивала, поскольку уже знала, чем все закончится.
Что ты сделала потом? Решила все-таки не сдавать анализы?
Поскольку тогда я была с подругой, мы решили дождаться следующую девушку, чтобы спросить у нее, дал ей врач тоже самое или нет. Когда девушка вышла, мы ее догоняем. Спрашиваю: "а вам давала врач такое направление?" Показываю свое. Она кивает, говорит, что давала. Мы с ней разговорились, и выяснилось, что девушка в курсе об этом анализе и его дороговизне, поскольку сама пытается пройти уже третий год. У меня был шок. Девушка сказала, что уже сомневается, будет сдавать анализы в четвертый раз или нет.
Я тогда решила поехать не в "Синево", куда она меня посылала, а в другую ближайшую клинику, где мне сообщили, что это нездоровая практика – давать направление куда-то определенно. Но они также сказали, что анализы сразу не сдаются после посещения гинеколога, поскольку там нарушена микрофлора, могут быть небольшие раздражения. К этому анализу нужно готовиться в среднем 4 дня. Если сделать это раньше, то ПАП-тест покажет недостоверные результаты, восприняв задетую клетку, как зараженную чем-то.
А врач мне об этом ничего не сказала, никакого намека на то, что нужна подготовка, наоборот, все делать немедленно и сразу. Как теперь можно доверять этому гинекологу, работающему в больнице МВД, если он не знает даже азов своего дела, а если знает, то банально наживается вместе с клиникой на девушках, которые хотят стать патрульными.
Спустя месяц после нашего интервью мы с Кристиной созвонились, чтобы узнать результаты анализов, и какой все-таки был вынесен вердикт врача.
На этот раз в другой клинике ПАП-тест мне обошелся в 120 грн. Разница была ощутима. Когда я получила результаты анализа, все снова оказалось в норме, никаких предраковых клеток не обнаружилось, однако врач заявила, что я не прохожу, и посоветовала мне пройти у нее курс лечения, который стоит около 2 тыс. грн. Я отказалась из-за дороговизны, она написала, что я непригодна, и на этом все закончилось. Больше попыток стать патрульной я предпринимать не буду.
Источник www.44.ua.
Теги: Донбасс, Киев, Мариуполь, врачи, девушки, МВД, анализ, патрульная полиция
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