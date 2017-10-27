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На Чернобыльской АЭС создается новый опасный объект
Старые хранилища не подходят для высокоактивных отходов. Машинный зал Чернобыльской атомной электростанции собираются превратить в склад радиоактивного металлолома. Как сообщает издание zn.ua, такое решение является частью общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами на Чернобыльской АЭС и объекте "Укрытие".
На Чернобыльской АЭС продолжаются мероприятия по подготовке бывшего машинного зала к размещению в нем хранилища радиоактивных отходов. Продолжается демонтаж внешнего (по отношению к реактору и контуру многократной принудительной циркуляции), условно "чистого" оборудования, что не влияет на безопасность и не участвует в процессах, связанных со снятием оборудования с эксплуатации. В период с 2012 по 2017 год было демонтировано более 10 737 тонн металла.
Помимо самого хранилища программой запланировано создания еще ряда объектов. Среди них можно выделить склад для хранения емкостей с высокоактивными отходами. Такие отходы получаются в процессе прекращения функционирования ЧАЭС. В уже существующих хранилищах такие твердые отходы находиться, не могут. Поэтому создается отдельный объект для их размещения.
Теги: Донбасс, Чернобыль, АЭС, склад, радиоактивные отходы, хранилище
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