Главная / Новости / Украина / "Никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек”, - бабушка и мать дочери и жены героя АТО, погибших в резонансном ДТП в Харькове, отказалась от "помощи" Зайцевых
Последние новости раздела
- "Никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек”, - бабушка и мать дочери и жены героя АТО, погибших в резонансном ДТП в Харькове, отказалась от "помощи" Зайцевых12:49
- Стали известны новые детали переговоров Волкера и Суркова по Донбассу12:30
- На Чернобыльской АЭС создается новый опасный объект09:39
- «Укроборонпром» не пустил аудиторов для проверки21:20
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Умеров и Чийгоз прилетят в Киев завтра в 13.5020:40
- Нацбанк не будет запрещать российский рубль в Украине20:20
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Климкин рассказал, почему "тормозит" нормандский формат переговоров по Донбассу19:48
- Жебривский лишил некоторые города Донбасса 100 млн грн.19:32
"Никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек”, - бабушка и мать дочери и жены героя АТО, погибших в резонансном ДТП в Харькове, отказалась от "помощи" Зайцевых
27.10.2017 12:49
Вместо празднования 20-летия Анастасии Сокол ее бабушка устроила поминки по случаю 9 дней с момента ее гибели. В жутком ДТП в Харькове девушка погибла вместе с матерью Аллой Сокол. Бабушка погибших отказалась принять деньги от семьи фигурантки дела о смертельной аварии Елены Зайцевой, передает “Диалог.UA”.
Женщина говорит, что к ней приезжала мама подозреваемой, но убитая горем харьковчанка отказалась от общения с ней.
Мать и бабушка погибших оплакивает родных и пока не думает о судах с виновниками ДТП.
Ранее сообщалось, что среди жертв внедорожника Зайцевой оказались дочь и супруга трагически погибшего героя АТО. Его соратники пообещали следить за судебным процессом и сделать все для справедливого наказания виновных.
Теги: Донбасс, Харьков, авария, Харьковская область, гибель, ДТП, АТО
Читайте также:
- Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове вновь пойман пьяным за рулем
- Пьяный на "Хонде" убил троих в "Таврии"
- Автобус "Москва-Константиновка" попал в ДТП в Харьковской области, есть жертвы
- В ДТП под Краматорском погиб знаменитый танцор (ВИДЕО)
- Под Мариуполем "Газель" с колбасой врезалась в КамАЗ
- В жуткой аварии на Житомирщине погибли трое взрослых и ребёнок
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”12:11
- На Донбасс прибыл очередной российский "гумконвой"10:59
- “Обдр****цы поднимают градус. Давно такие новости не приходили”, - Мысягин рассказал о внезапной активизации боевиков “ДНР” на Светлодарской дуге10:41
- Смертельное ДТП с военными на Донбассе: появились подробности10:21
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ ДОНБАССА НА 27 ОКТЯБРЯ09:58
- Мощный взрыв в оккупированном Донецке: несовершеннолетняя пострадавшая находится на грани, среди раненых еще двое детей. ВИДЕО09:21
- КОНСТАНТИНОВСКИЙ ХИМЗАВОД ПОШЕЛ С МОЛОТКА08:43
- Испепеляли ВСУ минометным огнем: появились свежие данные о горячих точках в зоне АТО и провокациях российских террористов. ВИДЕО08:24
- Россияне грозят судами главарям боевиков на Донбассе08:08
- Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате взрыва в Донецке07:08
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов13:11
- "Никакими деньгами нельзя окупить двух моих девочек”, - бабушка и мать дочери и жены героя АТО, погибших в резонансном ДТП в Харькове, отказалась от "помощи" Зайцевых12:49
- Стали известны новые детали переговоров Волкера и Суркова по Донбассу12:30
- “Умирать, но не стрелять”, – боевики “ДНР” вне себя от нового приказа “кураторов”12:11
- Гонконгский робот получил гражданство Саудовской Аравии (ВИДЕО)11:10
- На Донбасс прибыл очередной российский "гумконвой"10:59
- “Обдр****цы поднимают градус. Давно такие новости не приходили”, - Мысягин рассказал о внезапной активизации боевиков “ДНР” на Светлодарской дуге10:41
- Международная группа парашютистов установила мировой рекорд10:30
- Смертельное ДТП с военными на Донбассе: появились подробности10:21
- Apple вернула лидерство в рейтинге производительности смартфонов10:10
- Названо занятие, лучше всего оберегающее человека от онкологии09:02
- Повышение пенсий: Как отреагируют цены на продукты?07:48
- Как можно избежать развода? Советы для мужчин и женщин21:30
- Заметки из прифронтового блокнота: После дождика в субботу 21:00
- Точка на карте: Кривая коса - коготь осеннего шторма20:06
- Медики объяснили, почему тыква обязательно должна быть в вашем рационе18:30
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче
- Захарченко размечтался не на шутку: пользователи Сети смеются до слез
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто