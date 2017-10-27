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От автобуса ничего не осталось: в страшном ДТП в Польше разбился бус с украинцами, пятерых выживших спасают врачи
27.10.2017 18:54
Погибли водитель и пассажир микроавтобуса, который влетел в лесовоз. Остальные пострадавшие в ДТП украинцы в тяжелом состоянии. Как написано в сообщении dtp.kiev.ua. в Facebooк, смертельное столкновение произошло сегодня, 27 октября, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что автобус летел на огромной скорости и при ударе о лесовоз от него практически ничего не осталось. "Микроавтобус уничтожился о фуру", - говорится в сообщении.
Пострадавших и погибших в ДТП возле села Глиница в Силезском воеводстве спасателям пришлось извлекать при помощи специальных инструментов.
Пятеро пассажиров автобуса в тяжелейшем состоянии доставили в реанимацию.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, реанимация, украинцы, ДТП, погибли
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