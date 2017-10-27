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РФ нашла повод, чтобы стянуть войска к украинской границе

27.10.2017 15:59
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РФ нашла повод, чтобы стянуть войска к украинской границе

Обстановка у западной границы России обостряется, считает Шойгу. Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и может еще больше обостриться. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передают РИА Новости.

"Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки вооруженных сил стран — членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", — отметил Шойгу.

Он напомнил, что в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональных батальона НАТО общей численностью до пяти тысяч человек. Также в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации американских войск. Продолжается и развертывание элементов ПРО США.

Шойгу отметил, что Минобороны нейтрализует возникающие угрозы, повышая боевой потенциал подразделений Западного военного округа (дислоцируется в том числе на границе с Украиной).

Напомним, Россия усиливает границу с Украиной на участке, граничащем с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, чтобы препятствовать проникновению сепаратистов на ее территорию.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, НАТО, граница, Минобороны
 
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