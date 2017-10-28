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Беглый Царев в эфире росТВ выдал новый перл про планы Германии на Украину
28.10.2017 13:10
Беглый экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев, пытавшийся создать так называемую Новороссию, заявил, что Германия пытается захватить украинскую черную металлургию и черноземы.
Свою "теорию" он изложил во время эфира одной из пропагандистских передач на российском ТВ.
При этом он рассказал об исключительной роли Германии во время Майдана.
"Я хочу напомнить, может некоторые забыли, Германия играла первая скрипку во время Майдана. Я хочу сказать, что Кличко был кандидатом от Германии на пост президента Украины. И только потому что он не прошел собеседование у Байдена США выбрали Порошенко… Вопрос в том, что Германия претендует на черную металлургию и черноземы, которые есть в Украине", - сказал Царев.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Украина, Донбасс, Германия, Олег Царев
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