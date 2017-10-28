Бизнесмен рассказал, как путинские террористы разграбили его предприятие

28.10.2017 21:10

Бизнесмен из оккупированной Горловки Вадим Минзюк стал жертвой беспредела со стороны оккупантов.

По словам мужчины, в июле 2014 года, профессионально обученные россияне подогнали РСЗО "Град" к его предприятию, после чего выпустили ракету сперва в одну, а затем и в противоположную сторону, таким образом отруботав по "своим".

В рассказе мужчины упоминаются Пургин, Гиркин он же Стрелков, жестокие расправы над местными жителями и другие "прелести русского мира".

Источник: tribun.com.ua