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Что будет с курсом доллара до конца года: эксперты дали прогноз
Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин считает, что на данный момент нет предпосылок для значительного падения гривны по отношению к доллару.
"На конец года я сохраняю свой прогноз 27,5-28,5 грн/$1. Для более высокого курса доллара пока не вижу предпосылок", – сказал эксперт.
С ним также согласен член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, спрогнозировав цену на доллар в районе 25-29 гривен, в случае "если Минфин не преподнесет сюрпризов".
По мнению финансового эксперта Алексея Куща, на зимний период в Украине можно ожидать два варианты развития событий с курсом доллара.
"На этот период я прогнозирую реперную точку 28 грн/$1. От этой реперной точки будут формироваться два курсовых коридора. Если правительству и Национальному банку удастся взять ситуацию под контроль, это будет курсовой коридор от 27 грн/$1 до 28 грн/$1, если же взять под контроль не удастся или если появятся дополнительные негативные факторы, тогда можно ожидать сваливания в коридор 28-30 грн/$1", – рассказал эксперт.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, доллар, прогноз, эксперт
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