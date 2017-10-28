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Названы компании, которые будут управлять изъятыми у коррупционеров активами
Составлен перечень компаний, которые могут предоставлять услуги управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве.
В Украине определились с компаниями, которым разрешат управлять активами, изъятыми в рамках уголовных производств в делах о коррупции.
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно – Агентство по розыску и менеджменту активов или АРМА) определило первые десять компаний, которые могут предоставлять услуги по управлению активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, сообщили в АРМА.
Отбор компаний, которые могут предоставлять такие услуги, был начат в сентябре. Как сообщила начальник управления по вопросам управления активами Елена Галигузова, на сегодня в этом конкурсе уже приняло участие более десятка компаний. «По результатам анализа информации и документов, тендерным комитетом АРМА начато составление перечня лиц, которые могут предоставлять услуги управления активами, на которые наложен арест в уголовном производстве. Сейчас в нем 10 компаний, которые имеют предпосылки, возможности и потенциал управлять следующими видами активов: офисная недвижимость, жилая недвижимость, торговая недвижимость, складская недвижимость, многофункциональная недвижимость, земельные участки на разных стадиях реализации проекта, железнодорожном транспорте», — пояснила Елена Галигузова.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, компания, коррупция, актив
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