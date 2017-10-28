Полторак назвав причини шокуючих небойових втрат України

28.10.2017 20:10

Головними причинами небойових втрат військовослужбовців в українській армії є хвороби, алкоголь і порушення заходів безпеки.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає "112 Україна".

"Це буває, коли люди вмирають від хвороб, буває від порушень заходів безпеки. На жаль, є випадки, коли особовий склад вживає спиртні напої", - сказав міністр.

Нагадаємо, за даними головного війскового прокурора Анатолія Матіоса, починаючи з 2014 року, більше 10 тисяч українських військових загинули і були поранені не через бойові дії.