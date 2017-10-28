Рева: Если человек получает минимальную пенсию, платить за комуслуги он будет не больше 70–80 грн. Даже если услуги будут стоить 2000

28.10.2017 15:10

Украинцы, получающие минимальную пенсию, при начислении им субсидий будут платить за коммунальные услуги не более 70-80 грн. Об этом заявил в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Отвечая на вопрос, действительно ли государство стало отбирать у граждан субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, Рева сказал: "Это абсолютная неправда".

"Что такое субсидия? Это софинансирование. Условно говоря, когда мы приходим в магазин и у нас нет денег, чтобы купить какой-то товар или услугу, мы этого не делаем. И это считается рыночным принципом: что, мол, если у тебя нет денег – не обращайся. Когда мы говорим о жилищно-коммунальных услугах, такая схема действовать не может, потому что жилищно-коммунальные услуги – это условие для выживания людей, и поэтому если у человека нет возможности оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг, государство обязано ему помочь", – заявил министр социальной политики.

По его словам, размер субсидий определяется специальной формулой.

"Высчитывается доход домохозяйства, размер жилищно-коммунальных услуг в пределах норм, берется определенный процент, и человеку говорят, что ты, например, платишь такую сумму, а остальное – государство. И чем меньше ваш доход, тем меньше ваша доля в оплате. Например, если человек получает 1452 грн (это сегодняшняя минимальная пенсия), то платить за жилищно-коммунальные услуги он будет не больше 70–80 грн. Даже если услуги будут стоить 2000 грн, то 1930 грн за этого человека заплатит государство", – рассказал Рева.

7 октября в Украине официально начался процесс расчета размера субсидии на зимний период. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что "денег хватит на всех".

18 октября Гройсман сказал, что более 6,5 млн семей в Украине получат субсидии на оплату коммунальных услуг.

При этом 27 октября заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко заявил, что обязательства по выплате субсидий украинцам превысили предусмотренные в госбюджете средства.

"На сегодняшний день в бюджете предусмотрено 61 млрд грн. Обязательств на 1 октября – на 71 млрд грн. То есть определенным образом не обеспечены бюджетные обязательства, но мы надеемся, что мы найдем решение этого вопроса", – сказал он.