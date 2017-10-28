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Рева: Если человек получает минимальную пенсию, платить за комуслуги он будет не больше 70–80 грн. Даже если услуги будут стоить 2000
Украинцы, получающие минимальную пенсию, при начислении им субсидий будут платить за коммунальные услуги не более 70-80 грн. Об этом заявил в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Отвечая на вопрос, действительно ли государство стало отбирать у граждан субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, Рева сказал: "Это абсолютная неправда".
"Что такое субсидия? Это софинансирование. Условно говоря, когда мы приходим в магазин и у нас нет денег, чтобы купить какой-то товар или услугу, мы этого не делаем. И это считается рыночным принципом: что, мол, если у тебя нет денег – не обращайся. Когда мы говорим о жилищно-коммунальных услугах, такая схема действовать не может, потому что жилищно-коммунальные услуги – это условие для выживания людей, и поэтому если у человека нет возможности оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг, государство обязано ему помочь", – заявил министр социальной политики.
По его словам, размер субсидий определяется специальной формулой.
"Высчитывается доход домохозяйства, размер жилищно-коммунальных услуг в пределах норм, берется определенный процент, и человеку говорят, что ты, например, платишь такую сумму, а остальное – государство. И чем меньше ваш доход, тем меньше ваша доля в оплате. Например, если человек получает 1452 грн (это сегодняшняя минимальная пенсия), то платить за жилищно-коммунальные услуги он будет не больше 70–80 грн. Даже если услуги будут стоить 2000 грн, то 1930 грн за этого человека заплатит государство", – рассказал Рева.
7 октября в Украине официально начался процесс расчета размера субсидии на зимний период. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что "денег хватит на всех".
18 октября Гройсман сказал, что более 6,5 млн семей в Украине получат субсидии на оплату коммунальных услуг.
При этом 27 октября заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко заявил, что обязательства по выплате субсидий украинцам превысили предусмотренные в госбюджете средства.
"На сегодняшний день в бюджете предусмотрено 61 млрд грн. Обязательств на 1 октября – на 71 млрд грн. То есть определенным образом не обеспечены бюджетные обязательства, но мы надеемся, что мы найдем решение этого вопроса", – сказал он.
Теги: Донбасс, пенсия, субсидия, услуги
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